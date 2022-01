Atletica, Matteo Giupponi e Federica Curiazzi vincono i campionati italiani nella 35 km di marcia (Di domenica 16 gennaio 2022) A Pescara sono andati in scena i campionati italiani della 35 km di marcia, nuova distanza per il tacco e punta che sarà protagonista anche alle prossime Olimpiadi. A conquistare il tricolore sono stati Matteo Giupponi e Federica Curiazzi. Il 33enne bergamasco ha prevalso col tempo di 2h33:45, nonostante una flessione negli ultimi cinque chilometri: si tratta del quarto tricolore della sua carriera, il miglior modo possibile per rilanciarsi dopo l’assenza alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Alle sue spalle si sono piazzati il 21enne cremonese Riccardo Orsoni (2h34:42) e Aldo Andrei. La 29enne bergamasca ha trionfato col crono di 2h52:23. Più volte azzurra della 20 km, tre anni fa ha ripreso l’attività dopo altrettante stagioni di stop, stimolata dalla nuova avventura su una ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022) A Pescara sono andati in scena idella 35 km di, nuova distanza per il tacco e punta che sarà protagonista anche alle prossime Olimpiadi. A conquistare il tricolore sono stati. Il 33enne bergamasco ha prevalso col tempo di 2h33:45, nonostante una flessione negli ultimi cinque chilometri: si tratta del quarto tricolore della sua carriera, il miglior modo possibile per rilanciarsi dopo l’assenza alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Alle sue spalle si sono piazzati il 21enne cremonese Riccardo Orsoni (2h34:42) e Aldo Andrei. La 29enne bergamasca ha trionfato col crono di 2h52:23. Più volte azzurra della 20 km, tre anni fa ha ripreso l’attività dopo altrettante stagioni di stop, stimolata dalla nuova avventura su una ...

