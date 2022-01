Atletica | Marcia | Curiazzi e Giupponi campioni italiani dei 35 km

(Di domenica 16 gennaio 2022) A Pescara, nei Campionatidei 35 km di, sono stati assegnati i primi titoli dell’anno per l’. A conquistare il successo Matteoe Federica, entrambi bergamaschi. Dopo aver condotto una gara di testa,ha concluso in 2h33’45 nonostante una leggera flessione negli ultimi cinque chilometri. Due giovani invece si sono contesi il secondo posto: Riccardo Orsoni con 2h34’42 si è aggiudicato il titolo promesse, firmando la migliore prestazione italiana under 23 della specialità, andando a spodestare il risultato di Giovanni Perricelli in Spagna nel 1988. Terzo posto per Aldo Andrei, a seguire Stefano Chiesa e Teodorico Caporaso. Al femminile prima vittoria assoluta per Federica, davanti a tutte in 2h52:24. Secondo ...

Primi titoli dell'anno per l'atletica. A Pescara, nei Campionati italiani dei 35 km di marcia, conquistano il successo Matteo Giupponi e Federica Curiazzi, entrambi bergamaschi. Dopo aver condotto una gara di testa, ha concluso in 2h33'45 nonostante una leggera flessione negli ultimi cinque chilometri. Due giovani invece si sono contesi il secondo posto: Riccardo Orsoni con 2h34'42 si è aggiudicato il titolo promesse, firmando la migliore prestazione italiana under 23 della specialità, andando a spodestare il risultato di Giovanni Perricelli in Spagna nel 1988. Terzo posto per Aldo Andrei, a seguire Stefano Chiesa e Teodorico Caporaso. Al femminile prima vittoria assoluta per Federica, davanti a tutte in 2h52:24. Stamattina, a Pescara, in palio anche i primi titoli italiani 2021 - quelli della 35 km - si inaugura la stagione della marcia azzurra. I campioni olimpici della specialità, Massimo Stano e Antonella Palmisano, non ci saranno. Come non ci saranno il 5 e 6 marzo a Muscat, in Oman, ai Mondiali a squadre, primo vero ... L'olimpionica della marcia guarda avanti: "In gara a fine marzo. Ma l'eredità olimpica non va sciupata: mi spendo come posso e vado nelle scuole. È quello il mondo in cui tutto lo sport italiano dovre ...