Atalanta-Inter, Zhang e Percassi a colloquio (Di domenica 16 gennaio 2022) Steven Zhang, come già preannunciato, è presente al Gewis Stadium per assistere alla sfida di alta classifica tra Atalanta e Inter. Il presidente della formazione meneghina è stato inquadrato dalle telecamere di Dazn in un lungo colloquio con Luca Percassi, amministratore delegato degli orobici. Nonostante non fosse possibile ascoltare le parole dei due, dall’atteggiamento del corpo il tema sembra potesse essere il bell’impianto in cui gioca la Dea. D’altronde, è ben nota la volontà di Inter e Milan di munirsi di stadio di proprietà. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022) Steven, come già preannunciato, è presente al Gewis Stadium per assistere alla sfida di alta classifica tra. Il presidente della formazione meneghina è stato inquadrato dalle telecamere di Dazn in un lungocon Luca, amministratore delegato degli orobici. Nonostante non fosse possibile ascoltare le parole dei due, dall’atteggiamento del corpo il tema sembra potesse essere il bell’impianto in cui gioca la Dea. D’altronde, è ben nota la volontà die Milan di munirsi di stadio di proprietà. SportFace.

