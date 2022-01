Atalanta-Inter, quel derby eterno tra nerazzurri: in campo (come nella Pasqua 1978) e pure sul tappeto del Subbuteo (Di domenica 16 gennaio 2022) N umero di catalogo 58. Per sempre. In un mondo dove le divise da gioco erano ancora una cosa seria a quel numero rispondevano Inter, Atalanta, Pisa e Imperia. In rigoroso ordine. Più il Bruges e gli austriaci dell’Admira Wacker. … Leggi su ecodibergamo (Di domenica 16 gennaio 2022) N umero di catalogo 58. Per sempre. In un mondo dove le divise da gioco erano ancora una cosa seria anumero rispondevano, Pisa e Imperia. In rigoroso ordine. Più il Bruges e gli austriaci dell’Admira Wacker. …

Advertising

Inter : ??? | #INTERPODCAST Torna Kick Off dopo la splendida vittoria della #SupercoppaFrecciarossa ?? Ascolta la puntata… - Gazzetta_it : Inter, sprint Sanchez. Ballottaggio Dzeko-Lautaro, Darmian in vantaggio su Dumfries - AlfredoPedulla : Rispondetemi voi che io sono un po’ bollito a quest’ora: ma #Atalanta-#Inter può essere una partita determinante, a… - infoitsport : Zenga: «Inter, periodo tosto. Con l’Atalanta match scudetto, una gestione» - ViyatuSports : BUNDESLIGA 8.00pm - Augsburg vs Frankfurt 10.00pm - Bielefeld vs Furth INDIAN SUPER LEAGUE 7.30pm - Kerala Blaster… -