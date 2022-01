Atalanta-Inter pareggiano: il tweet del Napoli: “Calcio onesto” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Atalanta-Inter finisce 0-0 la sfida di Serie A più attesa di questa giornata si conclude senza gol, ma con tanto spettacolo. Alla fine arrivano anche i complimenti del Napoli che attraverso i propri canali social scrivono: “Il Calcio Napoli si complimenta con Atalanta e Inter per aver giocato una bellissima partita, fatta di Calcio onesto e spettacolare“. La scelta di parole del Napoli per commentare Atalanta-Inter è quantomeno particolare. Il Napoli di Spalletti giocherà invece col Bologna, sfida che si terrà lunedì 17 gennaio 2022 alle 18.30 allo stadio Dall’Ara. Il pareggio tra Atalanta e Inter permette al Napoli ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 17 gennaio 2022)finisce 0-0 la sfida di Serie A più attesa di questa giornata si conclude senza gol, ma con tanto spettacolo. Alla fine arrivano anche i complimenti delche attraverso i propri canali social scrivono: “Ilsi complimenta conper aver giocato una bellissima partita, fatta die spettacolare“. La scelta di parole delper commentareè quantomeno particolare. Ildi Spalletti giocherà invece col Bologna, sfida che si terrà lunedì 17 gennaio 2022 alle 18.30 allo stadio Dall’Ara. Il pareggio trapermette al...

sscnapoli : Il Calcio Napoli si complimenta con Atalanta e Inter per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare. - tancredipalmeri : Un punto che vale oro per l’Inter. Non perché si sia salvata, anzi vince ai punti contro l’Atalanta. Ma non si po… - SerieA : Domenica sera di adrenalina pura: c’è @Atalanta_BC ?? @Inter ?????? #SerieATIM?? #WeAreCalcio #AtalantaInter - feskri : RT @juventysfc: La Juventus fc si complimenta con Atalanta e Inter per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spetta… - afinizio99 : RT @sscnapoli: Il Calcio Napoli si complimenta con Atalanta e Inter per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spett… -