Atalanta-Inter | La sposa o Justice league? La tv del 16 gennaio

Per la prima serata in tv, domenica 16 gennaio alle 20.45 si potrà vedere la partita di calcio fra Atalanta e Inter, valida per la nuova giornata del campionato di Serie A. Il match verrà trasmessa in esclusiva su DAZN: per assistervi bisognerà avere un abbonamento attivo alla piattaforma e fare accesso alla relativa app su smart tv di ultima generazione o tramite console come Playstation e Xbox, con Google Chromecast o Amazon Firestick. In streaming si può vedere la sfida da pc sul sito di DAZN o su dispositivo mobile tramite l'app. Su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la fiction "La sposa", con Serena Rossi e Giorgio Marchesi. Calabria, fine anni '60. Per pagare i suoi debiti, la famiglia Saggese deve accettare un matrimonio per procura. A sacrificarsi è Maria, che acconsente alle nozze con l'agricoltore vicentino ...

Inter : ??? | #INTERPODCAST Torna Kick Off dopo la splendida vittoria della #SupercoppaFrecciarossa ?? Ascolta la puntata… - Gazzetta_it : Inter, sprint Sanchez. Ballottaggio Dzeko-Lautaro, Darmian in vantaggio su Dumfries - sportmediaset : Inter, #Inzaghi: 'La Juve è il passato, ora via l'euforia: con l'Atalanta sfida scudetto'. #SportMediaset… - Atalantinicom : #Atalanta - Alle 20:45 Atalanta vs Inter: si riapre la nostra corsa scudetto?#Atalanta - - robygraziabea : @SkySport Sarà dura battere l'Inter ci mancano pezzi importanti all'atalanta però mai dire mai -