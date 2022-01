Atalanta-Inter 0-0, il Napoli si complimenta: “Bellissima partita di calcio onesto” (Di domenica 16 gennaio 2022) Il Napoli si complimenta con Atalanta e Inter. Il big match della ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 è terminato 0-0, ma lo spettacolo non è certo mancato. Per questo, il club partenopeo ha volute fare i complimenti alle due squadre. “Il calcio Napoli si complimenta con Atalanta e Inter per aver giocato una Bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare“, si legge nel messaggio su Twitter. Atalanta-Inter 0-0, VOTI E TABELLINO GLI HIGHLIGHTS DELLA partita (VIDEO) Il calcio Napoli si complimenta con Atalanta e ... Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022) Ilsicon. Il big match della ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 è terminato 0-0, ma lo spettacolo non è certo mancato. Per questo, il club partenopeo ha volute fare i complimenti alle due squadre. “Ilsiconper aver giocato una, fatta die spettacolare“, si legge nel messaggio su Twitter.0-0, VOTI E TABELLINO GLI HIGHLIGHTS DELLA(VIDEO) Ilsicone ...

