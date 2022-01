Atalanta-Inter (0-0): analisi tattica e considerazioni (Di lunedì 17 gennaio 2022) Finisce 0-0 il derby lombardo dalle tinte nerazzurre tra Inter e Atalanta. La squadra di Gasperini, nonostante la lunga lista di indisponibili, arresta la striscia di 8 vittorie consecutive degli uomini di Inzaghi. Anzi, riesce anche nell’impresa di lasciare all’asciutto il miglior attacco del campionato, un evento che non si verificava da 39 partite. Il punteggio in bianco è figlio sia di una sfida molto bloccata, ma anche delle grandi parate dei due portieri, assoluti protagonisti. Armiamoci della lente d’ingrandimento della nostra analisi tattica per entrare nei particolari di questo Atalanta-Inter. Cominciamo l’indagine col primo indizio fornitoci dalle formazioni iniziali. I padroni di casa sono costretti a ridisegnare il loro assetto e scendono in campo con un 4-3-2-1. In porta ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Finisce 0-0 il derby lombardo dalle tinte nerazzurre tra. La squadra di Gasperini, nonostante la lunga lista di indisponibili, arresta la striscia di 8 vittorie consecutive degli uomini di Inzaghi. Anzi, riesce anche nell’impresa di lasciare all’asciutto il miglior attacco del campionato, un evento che non si verificava da 39 partite. Il punteggio in bianco è figlio sia di una sfida molto bloccata, ma anche delle grandi parate dei due portieri, assoluti protagonisti. Armiamoci della lente d’ingrandimento della nostraper entrare nei particolari di questo. Cominciamo l’indagine col primo indizio fornitoci dalle formazioni iniziali. I padroni di casa sono costretti a ridisegnare il loro assetto e scendono in campo con un 4-3-2-1. In porta ...

