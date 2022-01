Atalanta e Inter pareggiano: arriva il messaggio del Napoli (Di lunedì 17 gennaio 2022) La sfida del Gewiss Stadium tra Atalanta e Inter, che Interessava particolarmente le zone alte della classifica, si è conclusa a reti bianche, ma il livello di emozioni è stato altissimo. I portieri, Musso da un lato e Handanovic dall’altro, ci hanno messo tanto del loro perché la partita finisse a reti inviolate, esaltandosi in numerosi Interventi salva-risultato. Al termine del match, il Napoli ha pubblicato un tweet sul proprio profilo, complimentandosi per la partita giocata da entrambe. Bel gesto da parte della società azzurra, non nuova a questo tipo di uscite. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 17 gennaio 2022) La sfida del Gewiss Stadium tra, cheessava particolarmente le zone alte della classifica, si è conclusa a reti bianche, ma il livello di emozioni è stato altissimo. I portieri, Musso da un lato e Handanovic dall’altro, ci hanno messo tanto del loro perché la partita finisse a reti inviolate, esaltandosi in numerosiventi salva-risultato. Al termine del match, ilha pubblicato un tweet sul proprio profilo, complimentandosi per la partita giocata da entrambe. Bel gesto da parte della società azzurra, non nuova a questo tipo di uscite.

Advertising

sscnapoli : Il Calcio Napoli si complimenta con Atalanta e Inter per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare. - tancredipalmeri : Un punto che vale oro per l’Inter. Non perché si sia salvata, anzi vince ai punti contro l’Atalanta. Ma non si po… - SerieA : Domenica sera di adrenalina pura: c’è @Atalanta_BC ?? @Inter ?????? #SerieATIM?? #WeAreCalcio #AtalantaInter - _Sport_Calcio_ : A Bergamo grande duello tra Atalanta e Inter: Handanovic in versione superman ?? #AtalantaInter | #SerieA… - alenapolano__ : RT @sscnapoli: Il Calcio Napoli si complimenta con Atalanta e Inter per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spett… -