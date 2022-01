Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 15 gennaio 2022 (Di domenica 16 gennaio 2022) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 15 gennaio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la puntata di Tali e quali ha totalizzato 3869 spettatori (share 17.72%); su Canale5 la puntata di C’è posta per te ha avuto 5546 spettatori (share 28.67%). Su Italia1 il film Cattivissimo Me ha ottenuto 885 spettatori (3.67%); su Rai2 l’episodio della serie tv FBI ha intrattenuto 1063 spettatori (4.31%) mentre quello di FBI International 1107 (4.52%); su Rai3 il programma La Fabbrica del Mondo ha portato a casa 889 spettatori (3.94%); su Rete4 il film 007 – Il domani non muore mai ha portato a casa 789 spettatori (3.61%); su La7 il programma ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 16 gennaio 2022)tv: idei programmi più visti di15, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata di Tali e quali ha totalizzato 3869 spettatori (share 17.72%); su Canale5 la puntata di C’è posta per te ha avuto 5546 spettatori (share 28.67%). Su Italia1 il film Cattivissimo Me ha ottenuto 885 spettatori (3.67%); su Rai2 l’episodio della serie tv FBI ha intrattenuto 1063 spettatori (4.31%) mentre quello di FBI International 1107 (4.52%); su Rai3 il programma La Fabbrica del Mondo ha portato a casa 889 spettatori (3.94%); su Rete4 il film 007 – Il domani non muore mai ha portato a casa 789 spettatori (3.61%); su La7 il programma ...

