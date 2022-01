ASCOLTI TV 15 GENNAIO 2022: C’È POSTA PER TE (28,7%), TALI E QUALI (17,7%), VERISSIMO (16,9%+15,5%), ITALIA SÌ, TV TALK (9%) (Di domenica 16 gennaio 2022) ASCOLTI TV 15 GENNAIO 2022 · Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – xPT – x M E D I A S E T24 – xPT – x Caffè di RaiUno – 144 8.00Tg1 ore 8 – xInFamiglia – 1771 26.10 + 1570 23.60Buongiorno Benessere – 1218 18.10Passaggio a Nord-Ovest – xLinea Verde Tour – xLinea Verde Life – xTg1 – xDedicato – xLinea Bianca – 1191 8.80A Sua Immagine – xITALIaSì! – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xSoliti Ignoti – xTALI e QUALI – 3869 17.70 x x xTop + RaiNews24 – x Prima Pagina – xTg5 ore 8 – 1223 20.94Queen in the North – 747 1.00Viaggiatori – 720 10.86Viaggiatori – 756 11.33Forum (R) – 1403 14.70Tg5 – 3090 19.66Beautiful – xUna Vita – xUna Vita – v. nettoVERISSIMO – xVERISSIMO – xAvanti un Altro! – xAvanti un Altro! – xTg5 – xStriscia ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 16 gennaio 2022)TV 15· Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – xPT – x M E D I A S E T24 – xPT – x Caffè di RaiUno – 144 8.00Tg1 ore 8 – xInFamiglia – 1771 26.10 + 1570 23.60Buongiorno Benessere – 1218 18.10Passaggio a Nord-Ovest – xLinea Verde Tour – xLinea Verde Life – xTg1 – xDedicato – xLinea Bianca – 1191 8.80A Sua Immagine – xIaSì! – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xSoliti Ignoti – x– 3869 17.70 x x xTop + RaiNews24 – x Prima Pagina – xTg5 ore 8 – 1223 20.94Queen in the North – 747 1.00Viaggiatori – 720 10.86Viaggiatori – 756 11.33Forum (R) – 1403 14.70Tg5 – 3090 19.66Beautiful – xUna Vita – xUna Vita – v. netto– x– xAvanti un Altro! – xAvanti un Altro! – xTg5 – xStriscia ...

