Arisa si scusa con Simona Ventura per l'accusa a X Factor: «Mi sono pentita». E piange per Vito Coppola (Di domenica 16 gennaio 2022) Una scena diventata virale. Il momento in cui Arisa a X Factor accusò Simona di essere falsa con toni forti e offensivi è rimasto nella storia. Questa mattina la cantante è stata ospite del programma di Simona Ventura e Paola Perego, Citofonare Rai 2. Ha esordito tessendo lodi a Simona Ventura e scusandosi ancora una volta con lei per quell'episodio. Quest'ultima ha ascoltato la sua ospite con il sorriso, confermando di averla perdonata. «Io già ti chiesi scusa all'epoca ed ero molto giovane. Di questa cosa qui mi sono tanto pentita negli anni», ha detto Arisa, spiegando che si è accorta che di falso nella Ventura non c'era nulla, è stato solo un momento di tensione.

