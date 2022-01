(Di domenica 16 gennaio 2022) E’taieri unaalad un uomo sorpreso daibinieri mentre passeggiavaad. La misura, entrata in vigore su tutto il territorio nazionale ma già in vigore nel Lazio a fine dicembre, prevede infatti l’uso dei dispositivi di protezione individuale anche all’aperto. Ibinieri, pertanto, una volta accertata la violazione della norma hanno proceduto a redigere il verbale. Passeggia alad, controlli serrati sul litorale Il 47enne, questa la sua età, è stato sorpreso mentre passeggiava sul lungodeglitini ...

CorriereCitta : Ardea, la passeggiata al mare gli costa cara: era senza mascherina, multato -

Ultime Notizie dalla rete : Ardea passeggiata

Il Corriere della Città

"È finito un incubo", hanno detto Adamo Moreno Bogdan, 63 anni, residente ad(Roma); ... Patrizia Colasurdo, che aveva 63 anni, subito dopo pranzo era uscita per una brevecon la ...E’ costata cara ieri una passeggiata al mare ad un uomo sorpreso dai Carabinieri mentre passeggiava senza mascherina ad Ardea. La misura, entrata in vigore su tutto il territorio nazionale ma già in v ...La consigliera Tarantino: "Lottare contro la criminalità è un po’ come la lotta al Covid: si vince solo se siamo tutti uniti" ...