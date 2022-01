Appello respinto | Djokovic sarà espulso dall’Australia “Rispetto sentenza ma deluso”

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 16 gennaio 2022) La Corte Federale ha deciso all'unanimità per la cancellazione del visto di Novak, il che significa chee non potrà partecipare agli Australian Open. La decisione della Corte Federale, che ha cancellato il visto di Novak, è stata unanime eè stato condannato a pagare le spese legali del governo. Gli avvocati dihanno chiesto tempo per riflettere sulla decisione e la corte tornerà tra circa mezz'ora, ma il suo team legale non ha indicato che avrebbero intrapreso ulteriori azioni per fermare la sua espulsione.il 29enne siciliano di Avola Salvatore Caruso a prendere il posto di Novaknel tabellone principale degli Australian open al via domani. Lo ha annunciato l'Atp subito dopo il verdetto ...