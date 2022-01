Anticipazioni Domenica in | puntata del 16 gennaio | tanti ospiti | ci sarà anche una delle attrici più amate

(Di domenica 16 gennaio 2022)in, 162022: chi sono glidella diciannovesima. Mara Venier ci farà compagniaquesta16in, in questa nuova stagione, sta riscontrando un successo incredibile. Ma non siamo sorpresi, perchèle precedenti, sono state seguitissime. La conduttrice, in ogni, intervista alcuni personaggi del mondo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

ParliamoDiNews : Domenica in anticipazioni domenica 16 gennaio: gli ospiti di Mara Venier - - ParliamoDiNews : Che Tempo Che Fa, anticipazioni della domenica 16 gennaio: tutti gli ospiti di Fabio Fazio -… - infoitcultura : La sposa, anticipazioni e trama prima puntata di domenica 16 gennaio 2022 - infoitcultura : Verissimo anticipazioni: scopriamo gli ospiti di Silvia Toffanin delle puntate di sabato 15 e domenica 16 - d_carella : RT @tgrregioneuropa: Domenica #16gennaio la nuova puntata 11.29 @RaiTre @RaiPlay. Anticipazioni sul sommario nel sito di @Raiofficialnews q… -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Domenica

Prima del via della diretta diamo però un'occhiata allee agli ospiti della puntata di oggi,16 gennaio 2022. Chi busserà al citofono della trasmissione? Certamente spicca la ...La Sposa:prima puntata La prima puntata de "La Sposa" andrà in onda a partire da domani sera,16 gennaio , alle 21.25 su Rai1. Nel cast accanto a Serena Rossi troviamo Giorgio ...Anticipazioni Domenica in del 16 gennaio 2022: chi sono gli ospiti della diciannovesima puntata, ci sarà anche l'amata attrice.Parte oggi, in prima serata su Rai 1, la nuova serie diretta da Giacomo Campiotti con Serena Rossi e Giorgio Marchesi ...