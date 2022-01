Angelus 16 gennaio, Papa Francesco spiega il primo miracolo di Gesù (Di domenica 16 gennaio 2022) Nell’Angelus di domenica 16 gennaio, Papa Francesco spiega ai fedeli il primo miracolo di Gesù compiuto in occasione delle Nozze di Cana. Già dalle prime parole il Pontefice introduce l’essenza di questo evento, che non viene descritto dall’Evangelista Giovanni come ‘miracolo’ e quindi non di un “fatto potente che genera meraviglia“, ma come ‘segno‘. La riflessione scaturisce, anche quest’oggi, dal Vangelo odierno, nel quale Gesù dona, per la prima volta, un gesto che invita alla fede; il Signore non compie gesti eclatanti, non è nel Tempio e non è tra i sacerdoti, ma è ad un matrimonio. Una ricorrenza importante ma quotidiana, un evento che riconduce alla presenza del Signore nella vita di tutti i giorni. La ... Leggi su velvetmag (Di domenica 16 gennaio 2022) Nell’di domenica 16ai fedeli ildicompiuto in occasione delle Nozze di Cana. Già dalle prime parole il Pontefice introduce l’essenza di questo evento, che non viene descritto dall’Evangelista Giovanni come ‘’ e quindi non di un “fatto potente che genera meraviglia“, ma come ‘segno‘. La riflessione scaturisce, anche quest’oggi, dal Vangelo odierno, nel qualedona, per la prima volta, un gesto che invita alla fede; il Signore non compie gesti eclatanti, non è nel Tempio e non è tra i sacerdoti, ma è ad un matrimonio. Una ricorrenza importante ma quotidiana, un evento che riconduce alla presenza del Signore nella vita di tutti i giorni. La ...

Advertising

vaticannews_it : #16gennaio Dopo l'#Angelus, #PapaFrancesco ricorda la Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani 2022, che si… - CiaoKarol : DIO HA FATTO QUALCOSA PER TE, RICORDALO! ???? PAPA FRANCESCO, ANGELUS 16 GENNAIO 2022: - RemigioRuberto : #PapaFrancesco Scritto da: Remigio Ruberto Da Piazza San Pietro, recita della Preghiera dell’Angelus guidata da P… - trilubiusgrow : RT @vaticannews_it: #16gennaio Dopo l'#Angelus, #PapaFrancesco ricorda la Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani 2022, che si svo… - chiesasantagata : RT @vaticannews_it: #16gennaio Dopo l'#Angelus, #PapaFrancesco ricorda la Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani 2022, che si svo… -