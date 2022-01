Ancora valanga rosa | la Brignone vince il SuperG | Bassino quarta Goggia | troppa botta

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 16 gennaio 2022)nello sci femminine. Federicatrionfa iligante di Zauchensee, valido per la Coppa del mondo. L'azzurra, al 18esimo successo in carriera, chiude in testa con il tempo di 1.10.84 davanti alla svizzera Corinne Suter a +0.04 e all'austriaca Ariane Raedler a +0.17. Quarto posto per l'altra azzurra Martaa +0.43, mentre all'ottavo posto Elena Curtoni completa un risultato straordinario. Più indietro la campionissima Sofia, molto attesa ma frenata dalla terribile caduta di poche ore prima nel corso della discesa libera. "Sono tutta intera ma mi sento a pezzi", aveva confessato sui social dopo lo schianto, con un misto di apprensione e ironia. Purtroppo, lac'è stata e l'ha sicuramente condizionata nella ...