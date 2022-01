Ammissione al primo anno delle Accademie militari delle Forze armate, 444 Allievi Ufficiali (Di lunedì 17 gennaio 2022) ROMA – Ammissione al primo anno delle Accademie militari delle Forze armate per l’anno accademico 2022-2023, ecco tutto ciò che bisogna sapere. Il concorso è per 444 Allievi Ufficiali. Come titolo di studio si necessita di un diploma di scuola superiore. Bisogna poi essere cittadini italiani. Il termine di presentazione della domanda è fissato al L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Che cos’è la Cessione quinto: guida utile 2018 Accordo M5S-Lega: tutte le novità sulle Pensioni Quota 100 Concorso nelle onoranze funebri. Ben 700 iscritti Forze ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 17 gennaio 2022) ROMA –alper l’accademico 2022-2023, ecco tutto ciò che bisogna sapere. Il concorso è per 444. Come titolo di studio si necessita di un diploma di scuola superiore. Bisogna poi essere cittadini italiani. Il termine di presentazione della domanda è fissato al L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Che cos’è la Cessione quinto: guida utile 2018 Accordo M5S-Lega: tutte le novità sulle Pensioni Quota 100 Concorso nelle onoranze funebri. Ben 700 iscritti...

Advertising

emiliogili : @robypava Spero che il parallelo non sia lo stesso tra Arrivabene e Blanc perché il primo, così come il secondo, no… - sanjusahahindu : RT @Esercito: Pubblicato il #concorso per l’ammissione di 146 allievi al primo anno del 204° corso dell’Accademia Militare di Modena. Per m… - infoitcultura : Luca Argentero, l'ammissione dell'attore: 'Era il mio primo obiettivo' - LucianoQuaranta : RT @MinisteroDifesa: Pubblicato il #concorso per l’ammissione di 146 allievi al primo anno del 204° corso dell’ #AccademiaMilitare di Moden… - Paoloboi69 : RT @MinisteroDifesa: Pubblicato il #concorso per l’ammissione di 146 allievi al primo anno del 204° corso dell’ #AccademiaMilitare di Moden… -