Amici, si avvicina la corsa verso il serale: eliminazioni e diretta della puntata di oggi 16 gennaio 2022 (Di domenica 16 gennaio 2022) Un nuovo appuntamento domenicale con Amici di Maria De Filippi è andato in onda oggi 16 gennaio 2022. Nella seconda puntata dell'anno, sono diversi gli allievi in discussione. Rudy Zerbi decide di eliminare Elena, come anche Nicol per essere l'ultima della classifica. Luigi e Albe, invece vincono le sfide, anche se per quest'ultimo la Pettinelli … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

