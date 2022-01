Amazon assume in Italia dopo l’apertura del nuovo centro | salario e come candidarsi

(Di domenica 16 gennaio 2022)inaugurerà undi distribuzione ad Ardea, in provincia di Roma, per l’occasionerà più di 200 persone:inviare la propria candidaturaha reso nota l’inaugurazione di unpunto di distribuzione ad Ardea, città metropolitana di Roma. Ciò consentirà al colosso di creare, in un arco di tempo di circa trenta anni, oltre 200 posti di lavoro a tempo indeterminato. L’azienda, negli ultimi anni, ha già concesso a 13 mila persone indi lavorare. Una struttura appartenente al colosso degli acquisti online (Pixabay)Ilsito sarà portato a termine entro la prossima primavera e realizzerà sistemi di risparmio energetico diminuendo significativamente l’impatto ambientale. ...

Le candidature, si legge, sono già aperte e i dipendenti saranno assunti al quinto livello del Contratto Nazionale del Trasporto e della Logistica. Il nuovo centro sarà operativo entro la prossima pri ...Amazon ha annunciato oggi l'apertura di un nuovo centro di distribuzione ad Ardea, città metropolitana di Roma. Questo nuovo sito permetterà al colosso americano di creare, entro tre anni dall'apertur ...