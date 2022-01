Allenamento Lazio, seduta dopo Salerno: da valutare Pedro (Di domenica 16 gennaio 2022) La Lazio ha svolto una Allenamento di scarico dopo la vittoria di ieri contro la Salernitana: tenuto sott’occhio Pedro La Lazio si è ritrovata questa mattina in quel di Formello per l’Allenamento di scarico dopo la convincente vittoria di ieri pomeriggio contro la Salernitana. In campo solo i due portieri di riserva (Reina e Adamonis) e un piccolo gruppo formato da Lazzari, Vavro, Kamenovic, Leiva, Jony, Romero, Muriqi e Moro a cui sono stati aggiunti Floriani Mussolini e Bertini. I titolari di ieri hanno lavorato in palestra. Sarri ha fatto svolgere un breve lavoro atletico, poi partitine a campo ridotto tra “arancioni” e “celesti”. Domani ci sarà la rifinitura in vista dell’ottavo di finale di martedì contro l’Udinese. Da valutare le ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 gennaio 2022) Laha svolto unadi scaricola vittoria di ieri contro la Salernitana: tenuto sott’occhioLasi è ritrovata questa mattina in quel di Formello per l’di scaricola convincente vittoria di ieri pomeriggio contro la Salernitana. In campo solo i due portieri di riserva (Reina e Adamonis) e un piccolo gruppo formato da Lazzari, Vavro, Kamenovic, Leiva, Jony, Romero, Muriqi e Moro a cui sono stati aggiunti Floriani Mussolini e Bertini. I titolari di ieri hanno lavorato in palestra. Sarri ha fatto svolgere un breve lavoro atletico, poi partitine a campo ridotto tra “arancioni” e “celesti”. Domani ci sarà la rifinitura in vista dell’ottavo di finale di martedì contro l’Udinese. Dale ...

