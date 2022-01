Algeria-Guinea Equatoriale | Coppa d’Africa | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 16 gennaio 2022) Seconda giornata del Girone E diche offre la sfida tra. Gli algerini sono i campioni in carica della competizione e vorranno fare di tutto per confermarsi ancora una volta. La rosa, del resto, Con Mahrez, Brahimi, Feghouli e Slimani è tra le più complete dell’intero continente africano. Nel match d’esordio gli uomini di Belmadi non hanno impressionato e, pur mantenendo il controllo del gioco, non sono riusciti a sfondare le resistenze di un ostico Sierra Leone. Un pareggio a reti bianche, che non ha di certo fatto felici gli algerini, che si ritrovano ora ad inseguire la Costa d’Avorio capolista, in un girone dove non sono più ammessi passi falsi. La, invece, si è dovuta arrendere allo strapotere degli ...