Alfonso Signorini, il lato più oscuro di lui. Le devastanti considerazioni del famoso cantante (Di domenica 16 gennaio 2022) Il popolare direttore di Chi è certamente diventato un volto conosciuto del piccolo schermo. Ma che cosa pensano davvero di lui? Alfonso Signorini ai giorni nostri ormai è diventato un… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 16 gennaio 2022) Il popolare direttore di Chi è certamente diventato un volto conosciuto del piccolo schermo. Ma che cosa pensano davvero di lui?ai giorni nostri ormai è diventato un… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

fanpage : #Gfvip Rimprovera il razzismo di Katia Ricciarelli ma non lo punisce, condanna le offese ma non agisce di conseguen… - VanityFairIt : Durante la puntata del reality show di Canale 5 andata in onda il 7 gennaio, il conduttore rimprovera i «vipponi» p… - MikyS03 : @lontanissimo_ @Dorian221190 I danni che ha fatto Alfonso Signorini nelle nostre menti - PasqualeMarro : #GigiDAlessio contro #AlfonsoSignorini: “Senza scrupoli si…” - labbradiveleno : @biforuta_ ma io sopporterei anche alfonso signorini se ci fosse lei . -