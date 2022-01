Alex Belli risponde a Delia Duran: c’entra il “segreto” rivelato a Miriana (Di domenica 16 gennaio 2022) Delia Duran ha svelato a Miriana Trevisan di desiderare un figlio da Alex Belli ma di avere qualche difficoltà. Dopo averne parlato con la sua coinquilina del Grande Fratello Vip, l’attore ha deciso di rispondere alla moglie tramite social. Alex Belli risponde a Delia Duran: c’entra il “segreto” svelato a Miriana Diventare papà e mamma... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 16 gennaio 2022)ha svelato aTrevisan di desiderare un figlio dama di avere qualche difficoltà. Dopo averne parlato con la sua coinquilina del Grande Fratello Vip, l’attore ha deciso dire alla moglie tramite social.il “” svelato aDiventare papà e mamma... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

h3avysoulx : RT @notabadword_: Boh, forse sto per spararla grossa, ma appresso al pizzaiolo e alla solaia Barù sta diventando il nuovo Alex belli #jeru - elisa_c_c : RT @notabadword_: Boh, forse sto per spararla grossa, ma appresso al pizzaiolo e alla solaia Barù sta diventando il nuovo Alex belli #jeru - Machecazz0000 : ALEX BELLI VOGLIO DIRE L’ITALIA TI STA DANDO UN IMPORTANZA CHE MAI AVREI PENSATO, PROPRIO UN POPOLO CHE SEGUE LA FUFFA :) #GFVip2021 - blogtivvu : Alex Belli risponde a Delia Duran: c’entra il “segreto” rivelato a Miriana - notabadword_ : Boh, forse sto per spararla grossa, ma appresso al pizzaiolo e alla solaia Barù sta diventando il nuovo Alex belli #jeru -