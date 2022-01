Alessia Marcuzzi, la malattia penetrata nella sua vita: ” Ho scoperto che…” (Di domenica 16 gennaio 2022) La conduttrice Alessia Marcuzzi sta affrontando un problema di salute di sua figlia Mia. ecco cosa è successo Una delle conduttrici che ha dimostrato essere una grandissima conduttrice grazie alla sua enorme professionalità è Alessia Marcuzzi, volto indiscusso di numerosi programmi televisivi di successo fra cui Le Iene, Festivalbar, Mai dire Goal e L’Isola dei famosi. Oggi però, ha deciso di allontanarsi dal mondo della conduzione poiché non si sentiva appagata dai programmi che le venivano offerti. curiosità (foto web)Prima di approdare alla conduzione dei programmi sopra citati, ella ha conquistato il pubblico in uno show su Telemontecarlo nel 1991 con il programma Attenti al dettaglio, proseguendo nello stesso anno al programma sportivo Qui si gioca, con José Altafini, nel ruolo di valletta. Nel ... Leggi su topicnews (Di domenica 16 gennaio 2022) La conduttricesta affrontando un problema di salute di sua figlia Mia. ecco cosa è successo Una delle conduttrici che ha dimostrato essere una grandissima conduttrice grazie alla sua enorme professionalità è, volto indiscusso di numerosi programmi televisivi di successo fra cui Le Iene, Festivalbar, Mai dire Goal e L’Isola dei famosi. Oggi però, ha deciso di allontanarsi dal mondo della conduzione poiché non si sentiva appagata dai programmi che le venivano offerti. curiosità (foto web)Prima di approdare alla conduzione dei programmi sopra citati, ella ha conquistato il pubblico in uno show su Telemontecarlo nel 1991 con il programma Attenti al dettaglio, proseguendo nello stesso anno al programma sportivo Qui si gioca, con José Altafini, nel ruolo di valletta. Nel ...

