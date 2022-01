Aldo Montano prende le difese di Lulù nel rapporto con Katia Ricciarelli (Di domenica 16 gennaio 2022) Aldo Montano in una diretta Instagram ha preso le difese di Lulù Selassié andando contro la cantante Katia Ricciarelli A proposito dello scontro generazionale tra Lulù Selassié e Katia Ricciarelli è intervenuto su Instagram Aldo Montano, amico di Manuel Bortuzzo, fidanzato con la principessa. Aldo ha espresso il suo punto di vista andando contro la cantante lirica. “Katia non ci può marciare e diventare prepotente perché è più grande ed ha fatto più cose. Io Lulù l’ho sempre vista come una ragazza molto semplice e sensibile. Se è arrivata a mancare di rispetto forse è… non giriamoci intorno. Il fatto scatenante è stato quello. Lulù si ... Leggi su 361magazine (Di domenica 16 gennaio 2022)in una diretta Instagram ha preso lediSelassié andando contro la cantanteA proposito dello scontro generazionale traSelassié eè intervenuto su Instagram, amico di Manuel Bortuzzo, fidanzato con la principessa.ha espresso il suo punto di vista andando contro la cantante lirica. “non ci può marciare e diventare prepotente perché è più grande ed ha fatto più cose. Iol’ho sempre vista come una ragazza molto semplice e sensibile. Se è arrivata a mancare di rispetto forse è… non giriamoci intorno. Il fatto scatenante è stato quello.si ...

