Agostino Di Bartolomei | il trascinatore silenzioso

(Di domenica 16 gennaio 2022) Roma, 16 gen – Nel linguaggio comune la figura delè associata, spesso e volentieri, a personalità che sanno arringare le folle o, quantomeno, il proprio gruppo di riferimento. Inoltre l’immaginario collettivo associa sovente – a coloro che si distinguono nell’arte del convincimento – una parte ben definita.Diinvece, capitano della miglior Roma di sempre, ribalta entrambi i paradigmi. Ragazzo riservato e di poche parole alzerà con la fascia al braccio sinistro 3 volte la Coppa Italia – allora non bistrattata come ai giorni nostri – e, soprattutto, conquisterà lo scudetto 1982/83. Preferisce far parlare i piedi, potenti e raffinati, facendoli esprimere attraverso micidiali calci da fermo o geometrie al limite della perfezione. Né centrocampista né difensore, o meglio, sia centrocampista che difensore ...

Advertising

IlPrimatoN : Il calciatore che seppe direzionare il traffico di una squadra simbolo degli anni ‘80 - ingresso213 : RT @8ML1973: @ingresso213 Roma - avellino 1982/83 gol di Agostino Di Bartolomei - 8ML1973 : @ingresso213 Roma - avellino 1982/83 gol di Agostino Di Bartolomei - manu01111 : @Lore_QX @cascipatrizia @ilRomanistaweb Firmerei per chiamarlo Agostino Di Bartolomei e Giorgio Chinaglia. - BonioloBruno : @PagineRomaniste I romani non pensano che lo stadio sia loro, pensano solo che Paolo Rossi con lo stadio Olimpico d… -

Ultime Notizie dalla rete : Agostino Bartolomei

E difatti brucia tutte le tappe approdand o in serie A in cui gioca consecutivamente dal 1977 al 1985 accanto a grandi campioni come Paulo Roberto Falcão, Bruno Conti,Di, Carlo ...... raccogliendo quello che restava della Salernitana gestione Fisa, e dopo 25, venticinque!, campionati di serie C , porta i granata in serie B, grazie ad un campione comeDie ...Una vita intensa e atipica quella di Roberto Scarnecchia, campione di serie A, ma anche docente di formazione alla Bocconi, un master per insegnare alla Business School ad Harvard, scrittore, saggista ...Ieri alle 16 la chiusura del tratto verso la Vergine e auto deviate sulla Fiorentina. Transito solo in direzione Sant’Agostino ...