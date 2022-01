Addio “signor Nino” Cerruti, antesignano di tutti gli agender chic (Di domenica 16 gennaio 2022) Nino Cerruti in tre immagini e tre momenti. Il color ottanio, inventato più o meno su commissione della Fiat e lanciato a Roma negli Anni Sessanta con grande spolvero di belle donne a partire da quella cara al cuore dell’Avvocato, Anita Ekberg (in questi giorni, le sfilate uomo di Milano sono tinte di questo colore a metà fra il verde e il blu, dev’essere un segno). E ancora, i pantaloni realizzati per Coco Chanel, che preferiva i suoi a quelli di chiunque altro, se stessa compresa. Quindi, come dimenticarli, i trench di Lauren Hutton in American Gigolo, che facevano un bellissimo contrasto con i completi color fango e salvia di Richard Gere disegnati del suo allievo più celebre, Giorgio Armani. Volendo, ci sarebbe anche un quarto aneddoto per ricordare Cerruti, morto sabato 15 gennaio a 91 anni all’ospedale di Vercelli dove era ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 16 gennaio 2022)in tre immagini e tre momenti. Il color ottanio, inventato più o meno su commissione della Fiat e lanciato a Roma negli Anni Sessanta con grande spolvero di belle donne a partire da quella cara al cuore dell’Avvocato, Anita Ekberg (in questi giorni, le sfilate uomo di Milano sono tinte di questo colore a metà fra il verde e il blu, dev’essere un segno). E ancora, i pantaloni realizzati per Coco Chanel, che preferiva i suoi a quelli di chiunque altro, se stessa compresa. Quindi, come dimenticarli, i trench di Lauren Hutton in American Gigolo, che facevano un bellissimo contrasto con i completi color fango e salvia di Richard Gere disegnati del suo allievo più celebre, Giorgio Armani. Volendo, ci sarebbe anche un quarto aneddoto per ricordare, morto sabato 15 gennaio a 91 anni all’ospedale di Vercelli dove era ...

