Addio Nino Cerruti | lo stilista chic della moda italiana

(Di domenica 16 gennaio 2022) E poi c’era lui con quel fare così garbato, lontano anni luce dal clamore e dal chiasso del fashion system attuale. Quei suoi modi da gentleman d’altri tempi potevano conquistarti al primo sguardo. Quell’eleganza intrinseca che nasce dal profondo dell’anima.era così. Un vero couturier d’altri tempi. Un grande lavoratore, con il fiuto per gli affari, che aveva costruito un impero. Le sue creazioni partite da Biella erano arrivate fino ad Hollywood, ma lui era rimasto sempre con i piedi per terra.fu il primoa varcare i confini nazionali e a spingersi ne La Ville Lumiere aprendo una boutique. Uomo colto ed elegantissimo lascia a 91 anni un vuoto incolmabile nel mondonon solo, ma internazionale. Era ricoverato a ...

Cerruti è morto ieri a Vercelli dove era ricoverato per complicazioni insorte dopo un intervento chirurgico all'anca.I doppio petto con giacche dagli ampi revers del fascinoso uomo d'affari Richard Gere in Pretty Woman ? Dietro c'è la firma diCerruti. La costumista Marilyn Vance immaginava per il film un uomo ...Addio a Nino Cerruti, stilista e imprenditore biellese, tra i grandi protagonisti della moda italiana del secolo scorso. A questo maestro di stile ed eleganza, un vero “signore” della moda, che ha rap ...16:31 Domenica 16 Gennaio 2022 "Se nel dna della moda c'è anche il cuore del Piemonte lo si deve a uomini, imprenditori ...