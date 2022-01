‘A muso duro’: sulla Rai, il film sulla vita del Dott. Maglio di Ostia (Di domenica 16 gennaio 2022) Ostia – Bebe Vio, Alex Zanardi e Martina Caironi. Solo alcuni dei meravigliosi campioni paralimpici italiani. E con loro anche Giacomo Bertagnolli, che si prepara a partire per Pechino e con il compito di portare il Tricolore alla cerimonia di apertura dei Giochi (leggi qui). Figli di sport di un grande uomo italiano. E lidense per tanti anni. Persone prima e campioni poi, che nello sport hanno trovato espressione di se stessi e rivalsa. Lo sport paralimpico miete successi in tutto il mondo e resta nel cuore, perché insegna profondamente valori. Uguaglianza, volontà, voglia di vivere. E tutto è passato per le competenze e dal cuore di Antonio Maglio. Gigante della medicina della ‘sport terapia’ e dirigente dell’Inail. Nell’attuale Cpo di Ostia Lido, che ancora oggi cura malati affetti da patologie fisiche, è nato tutto. In un certo ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 16 gennaio 2022)– Bebe Vio, Alex Zanardi e Martina Caironi. Solo alcuni dei meravigliosi campioni paralimpici italiani. E con loro anche Giacomo Bertagnolli, che si prepara a partire per Pechino e con il compito di portare il Tricolore alla cerimonia di apertura dei Giochi (leggi qui). Figli di sport di un grande uomo italiano. E lidense per tanti anni. Persone prima e campioni poi, che nello sport hanno trovato espressione di se stessi e rivalsa. Lo sport paralimpico miete successi in tutto il mondo e resta nel cuore, perché insegna profondamente valori. Uguaglianza, volontà, voglia di vivere. E tutto è passato per le competenze e dal cuore di Antonio. Gigante della medicina della ‘sport terapia’ e dirigente dell’Inail. Nell’attuale Cpo diLido, che ancora oggi cura malati affetti da patologie fisiche, è nato tutto. In un certo ...

Advertising

Jane_J24 : RT @La_Bianconera: 'Con un piede nel passato, e lo sguardo dritto e aperto nel futuro' [A muso duro, P. Bertoli] Quale futuro? «Non lo so,… - La_Bianconera : 'Con un piede nel passato, e lo sguardo dritto e aperto nel futuro' [A muso duro, P. Bertoli] Quale futuro? «Non l… - VirgilioVazzari : L'ira no vax in Italia e in Europa. Ecco dove sabato si è manifestato contro il vaccino. L'obbligo vaccinale contro… - ninobizzintino : #Dybala #JuventusUdinese Non lo so se in dirigenti con il 10 stiano facendo giusto, non so se siano, in generale, c… - euronewsit : L'ira no vax in Italia e in Europa. Ecco dove sabato si è manifestato contro il vaccino. L'obbligo vaccinale contro… -