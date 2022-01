A Milano comandano le baby gang multietniche: agente disarmato e pestato ai Navigli (Video) (Di domenica 16 gennaio 2022) Milano, 16 gen — Sempre più fuori controllo la situazione sul versante dell’ordine pubblico nell’accogliente e multietnica città di Milano, governata dal Sindaco Sala: dopo i gravissimi fatti di Capodanno, con alcune ragazze violentate e brutalizzate da decine di ragazzi stranieri in piena piazza centrale, ecco un’altra storia di violenza metropolitana che vede protagonisti assoluti dei giovani appartenenti a una baby gang multietnica, autentico flagello delle città italiane, specialmente nel nord Italia. baby gang multietnica pesta e disarma agente I fatti: un agente della polizia locale di Milano, in borghese e di servizio assieme a un collega su una auto-civetta, riceve una segnalazione concernente alcuni atti di vandalismo nei ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 16 gennaio 2022), 16 gen — Sempre più fuori controllo la situazione sul versante dell’ordine pubblico nell’accogliente e multietnica città di, governata dal Sindaco Sala: dopo i gravissimi fatti di Capodanno, con alcune ragazze violentate e brutalizzate da decine di ragazzi stranieri in piena piazza centrale, ecco un’altra storia di violenza metropolitana che vede protagonisti assoluti dei giovani appartenenti a unamultietnica, autentico flagello delle città italiane, specialmente nel nord Italia.multietnica pesta e disarmaI fatti: undella polizia locale di, in borghese e di servizio assieme a un collega su una auto-civetta, riceve una segnalazione concernente alcuni atti di vandalismo nei ...

Gv4113 : Chiedo per un amico,ma in Italia comandano gli islamici? A Milano fanno quel che vogliono e se per un senso di gius… - deviddimaggio1 : @RuipiroAndrea @acmilan Ricordati che i soldi comandano...se vai da Cairo con un bel 20/25 mln te lo porta lui a Milano.. - domingosix : @EzioGiaenzo419 @1f6eed3c8c1c4e4 Oramai a Milano comandano loro...e meno male che non votano,quindi sindaco doppiamente fesso ?? - Andrea94568144 : @Noiconsalvini Sala se ne frega,lui pensa che portano voti,ma non si accorge che se nessuno interviene Milano diven… - david110814023 : RT @NinoAiello7: Piazza Duomo, almeno 5 ragazze molestate. Una turista tedesca: «Li respingevo e loro ridevano» -