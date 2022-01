“A cena da Maria Latella” su Sky TG24: arriva il dinner talk con gli ospiti dell’attualità (Di domenica 16 gennaio 2022) Cucinare la politica e l’attualità, unendo freschezza e un pizzico di convivialità. Così “A cena da Maria Latella”, il nuovo dinner talk di Sky TG24, porta il dibattito intorno ad una tavola imbandita. Padrona di casa la giornalista Maria Latella, che servirà ai suoi ospiti, assieme alla cena, tanti spunti di discussione. Il programma sarà in onda sul canale di news per sei puntate a partire dal 20 gennaio ogni giovedì alle 21 e sempre disponibile on demand e su SkyTG24.it. Leggi su tg24.sky (Di domenica 16 gennaio 2022) Cucinare la politica e l’attualità, unendo freschezza e un pizzico di convivialità. Così “Ada”, il nuovodi Sky, porta il dibattito intorno ad una tavola imbandita. Padrona di casa la giornalista, che servirà ai suoi, assieme alla, tanti spunti di discussione. Il programma sarà in onda sul canale di news per sei puntate a partire dal 20 gennaio ogni giovedì alle 21 e sempre disponibile on demand e su Sky.it.

"A cena da Maria Latella" su Sky TG24: arriva il dinner talk con gli ospiti dell'attualità Sky Tg24

