Zverev | Djokovic rimane il più grande di sempre

(Di sabato 15 gennaio 2022) Il numero 3 del mondo del tennis, Alexander, in conferenza commenta la vicenda di Novak: "Non cambio idea sul giocatore"

Il numero 3 del mondo del tennis, Alexander, in conferenza commenta la vicenda di Novak: "Non cambio idea sul giocatore"Alexanderdifende Novak. Il tedesco è il giocatore di più alto profilo ad assumere una posizione dichiaratamente favorevole al serbo. Il campione olimpico, che ha sconfitto proprio il numero 1 ...Una tesi sostenuta anche da alcuni colleghi tennisti come Alexander Zverev. Se lo spagnolo Rafa Nadal mostra un certo fastidio per la vicenda ("Novak è un grande ma il tennis va avanti e gli Australia ...Anche così, ci sono tanti tennisti che possono sorprenderci tutti e proclamarsi campioni del torneo'. Alexander Zverev commenta la vicenda di Novak Djokovic. Il tema principale rimane la vicenda Djoko ...