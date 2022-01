(Di sabato 15 gennaio 2022) . A due mesi dal via del reality fervono le grandi manovre A volte ritornano, anchedei. Perché anche se mancano due mesi al via del reality di Canale 5 che darà il cambio al GF Vip 6 da metà marzo, in realtà L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

fabioskyblue : @Kingofabio @Dario08498996 @BITCHYFit Guarda, basta vedere la sua frenesia nel scrivere tutto veloce e tanto. Per c… -

Ultime Notizie dalla rete : Zorzi Lamborghini

Nessuna riconferma, a quanto pare, per Tommaso, Elettrae Iva Zanicchi . Stando a quanto riferisce TvBlog.it , si registra l'approdo di due nuovi volti nel ruolo di opinionista ma ...Fuori Tommaso, Iva Zanicchi e Elettra: Mediaset e la produzione dell'Isola dei Famosi hanno optato per nuovi opinionisti. Stando a quanto spiffera Tv Blog la scelta finale sarebbe ...Zorzi e Lamborghini, no all'Isola dei Famosi: scelti due nuovi opinionisti. A due mesi dal via del reality fervono le grandi manovre ...Pare che la Sorge potrebbe prendere il posto di Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini come opinionista. Oggi però Gabriele Parpiglia a Casa Chi ha lanciato una notizia che smentisce quest ...