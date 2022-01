Zona gialla e zona arancione. Chi cambia colore lunedì? (Di sabato 15 gennaio 2022) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza alla luce del flusso dei dati del monitoraggio di Istituto superiore di sanità (Iss), ministero della Salute e Regioni cambia la mappa dei colori dell’Italia con 2 Regioni che da lunedì 17 gennaio 2022 passeranno in una fascia diversa: la Campania andrà in zona gialla come la maggior parte del Paese e la Valle d’Aosta dove scatterà la zona arancione. In Italia sale l’indice Rt. “Nel periodo 22 dicembre 2021- 4 gennaio 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,56, in ulteriore aumento rispetto alla settimana precedente e ben al di sopra della soglia epidemica” rileva il report dell’Istituto superiore di sanità (Iss) con i i dati principali del monitoraggio ... Leggi su udine20 (Di sabato 15 gennaio 2022) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza alla luce del flusso dei dati del monitoraggio di Istituto superiore di sanità (Iss), ministero della Salute e Regionila mappa dei colori dell’Italia con 2 Regioni che da17 gennaio 2022 passeranno in una fascia diversa: la Campania andrà income la maggior parte del Paese e la Valle d’Aosta dove scatterà la. In Italia sale l’indice Rt. “Nel periodo 22 dicembre 2021- 4 gennaio 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,56, in ulteriore aumento rispetto alla settimana precedente e ben al di sopra della soglia epidemica” rileva il report dell’Istituto superiore di sanità (Iss) con i i dati principali del monitoraggio ...

Adnkronos : In #zonagialla quasi tutta Italia, Valle d’Aosta passa in arancione: cosa cambia da domani. #covid - GiovaQuez : Il Piemonte, in 24 ore, aggiunge 970 posti letto in Area Medica e resta in zona gialla. Tutto legittimo, tutto rego… - albemutti : RT @imballoionico: La stronzata del limite di 4 persone allo stesso tavolo al ristorante è ancora in vigore, in zona gialla. Per cui siamo… - occhio_notizie : Campania in zona gialla dal 17 gennaio 2022: cosa si può fare? Cosa no? Tutte le regole e le differenze con la zona… - ninastarita : La Campania da domani è in zona gialla, io lo scopro ora e rispondo 'sticazzi'. -