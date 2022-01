Zona gialla e arancione, da lunedì due Regioni cambiano colore (Di sabato 15 gennaio 2022) Cambia ancora la mappa dei colori in Italia con due Regioni che da lunedì 17 gennaio passeranno in una fascia diversa: sono la Campania che andrà in Zona gialla come oramai la maggior parte del Paese con poche esclusioni e la Valle d’Aosta per la quale scatterà la Zona arancione. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza alla luce del flusso dei dati del monitoraggio di Istituto superiore di sanità (Iss), ministero della Salute e Regioni. Mentre continua a dilagare la variante Omicron del coronavirus, ieri in Italia sono stati registrati 186.253 nuovi contagi Covid e altri 360 morti. Ci troviamo in “una situazione epidemica acuta”, ha spiegato il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, Sull’ingresso da ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 15 gennaio 2022) Cambia ancora la mappa dei colori in Italia con dueche da17 gennaio passeranno in una fascia diversa: sono la Campania che andrà income oramai la maggior parte del Paese con poche esclusioni e la Valle d’Aosta per la quale scatterà la. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza alla luce del flusso dei dati del monitoraggio di Istituto superiore di sanità (Iss), ministero della Salute e. Mentre continua a dilagare la variante Omicron del coronavirus, ieri in Italia sono stati registrati 186.253 nuovi contagi Covid e altri 360 morti. Ci troviamo in “una situazione epidemica acuta”, ha spiegato il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, Sull’ingresso da ...

