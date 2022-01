Zona arancione in Valle d’Aosta, la Campania torna in zona gialla: cosa cambia e quali sono le regole (Di sabato 15 gennaio 2022) Scattano nuove misure di sicurezza per alcune Regioni che hanno superato le soglie di passaggio da zona bianca a gialla e da gialla ad arancione. I numeri dei contagi da Covi-19 e dei ricoveri in terapia intensiva restano alti, ma gli esperti sperano che il picco sia in arrivo già nelle prossime due settimane. zona gialla e arancione, altre 2 Regioni cambiano colore Sale a 16 il totale delle Regioni che non sono più in zona bianca in Italia: un dato che fa preoccupare se letto nella situazione attuale, coi contagi alle stelle ormai da giorni – ieri 186.253 casi e 360 morti, Rt al 16,5%. Tuttavia, un certo sollievo si può trovare comparando la mappa dei colori di ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 15 gennaio 2022) Scattano nuove misure di sicurezza per alcune Regioni che hanno superato le soglie di passaggio dabianca ae daad. I numeri dei contagi da Covi-19 e dei ricoveri in terapia intensiva restano alti, ma gli esperti sperano che il picco sia in arrivo già nelle prossime due settimane., altre 2 Regionino colore Sale a 16 il totale delle Regioni che nonpiù inbianca in Italia: un dato che fa preoccupare se letto nella situazione attuale, coi contagi alle stelle ormai da giorni – ieri 186.253 casi e 360 morti, Rt al 16,5%. Tuttavia, un certo sollievo si può trovare comparando la mappa dei colori di ...

