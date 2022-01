Zingaretti contro la “burocrazia da Covid”. No Pass, a Milano il Nobel Montagnier (Di sabato 15 gennaio 2022) “È il momento di lottare contro la burocrazia da Covid. Per semplificare la vita alle persone e tornare quanto più possibile a una normalità compatibilmente con l’esigenza di combattere il virus“. Così il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in una lettera apparsa sul Corriere della Sera, oggi 15 gennaio. È un vero e proprio “appello al Governo” quello dell’ex segretario del PD. Il quale sottolinea che “lo dobbiamo fare, anche come forma di rispetto verso tutte e tutti coloro che, con responsabilità, hanno scelto di vaccinarsi“. Cosa propone Zingaretti Nella sua lettera Zingaretti propone “tre misure di semplificazione e buon senso“. Un “primo Passo” sarebbe “far cessare l’auto sorveglianza in caso di contatto stretto con positivi al ... Leggi su velvetmag (Di sabato 15 gennaio 2022) “È il momento di lottarelada. Per semplificare la vita alle persone e tornare quanto più possibile a una normalità compatibilmente con l’esigenza di combattere il virus“. Così il Presidente della Regione Lazio, Nicola, in una lettera apparsa sul Corriere della Sera, oggi 15 gennaio. È un vero e proprio “appello al Governo” quello dell’ex segretario del PD. Il quale sottolinea che “lo dobbiamo fare, anche come forma di rispetto verso tutte e tutti coloro che, con responsabilità, hanno scelto di vaccinarsi“. Cosa proponeNella sua letterapropone “tre misure di semplificazione e buon senso“. Un “primoo” sarebbe “far cessare l’auto sorveglianza in caso di contatto stretto con positivi al ...

