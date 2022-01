Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Pete Dunne e Tommaso Ciampa hanno lottato di nuovo prima di SmackDown - - zazoomblog : WWE: Con la sua arma preferita Tony D’angelo sconfigge Pete Dunne al culmine del loro feud - #preferita #D’angelo… - Zona_Wrestling : #WWE WWE: Con la sua arma preferita Tony D'angelo sconfigge Pete Dunne al culmine del loro feud -… - TSOWrestling : Pete Dunne e Tommaso Ciampa si sfidano prima di #SmackDown: prove generali prima del debutto ufficiale nel main ros… -

Ultime Notizie dalla rete : WWE Pete

Zona Wrestling

... Tony D'angelo, Carmelo Hayes & Grayson Waller battono Johnny Gargano, Tommaso Ciampa,Dunne & ... potete recuperare l'evento speciale di NXT sulNetwork . Per abbonarvi alla piattaforma, a un ...Men's WarGames Match :Dunne, LA Knight, NXT Champion Tommaso Ciampa & Johnny Gargano vs Bron ... Vi ricordiamo che WarGames sarà trasmesso in diretta questa domenica, in esclusiva sulNetwork .The dark match before last night's WWE SmackDown in Omaha saw Tommaso Ciampa defeat Pete Dunne. They are still listed as NXT roster members.WWE has been known to use untelevised matches to test different things out over the years. Upcoming call ups from NXT or different gimmicks and feuds ...