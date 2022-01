WWE: Anche Kofi Kingston a NXT 2.0? Carmelo Hayes lancia la sfida! (Di sabato 15 gennaio 2022) Nelle ultime settimane, diversi atleti del main roster stanno facendo delle comparsate a NXT per confrontarsi con le nuove leve. È capitato ad AJ Styles con Grayson Waller ad esempio, ma abbiamo visto di recente Anche Matt Riddle. Vista l’impossibilità di sfidare proprio Styles dopo il faccia a faccia della scorsa settimana, il campione Nord Americano Carmelo Hayes ha lanciato una sfida su Twitter ad un altro atleta di punta, ovvero Kofi Kingston. Vedremo se tra i due nascerà qualcosa a NXT 2.0 o a Smackdown. Il botta e risposta tra i due atleti Kofi should come to @WWENXT real quick tho— Carmelo Hayes (@Carmelo WWE) January 15, 2022 Bruh… just bring yo ass to Smackdown! It is rumble season after ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 15 gennaio 2022) Nelle ultime settimane, diversi atleti del main roster stanno facendo delle comparsate a NXT per confrontarsi con le nuove leve. È capitato ad AJ Styles con Grayson Waller ad esempio, ma abbiamo visto di recenteMatt Riddle. Vista l’impossibilità di sfidare proprio Styles dopo il faccia a faccia della scorsa settimana, il campione Nord Americanohato una sfida su Twitter ad un altro atleta di punta, ovvero. Vedremo se tra i due nascerà qualcosa a NXT 2.0 o a Smackdown. Il botta e risposta tra i due atletishould come to @WWENXT real quick tho—(@WWE) January 15, 2022 Bruh… just bring yo ass to Smackdown! It is rumble season after ...

