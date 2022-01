WTA Sydney 2022 | Paula Badosa sconfigge Barbora Krejcikova e conquista il terzo titolo in carriera

(Di sabato 15 gennaio 2022)trionfa nel WTA 500 di. La spagnola (n.9 del ranking)la ceca(n.4 al mondo) per 6-3 4-6 7-6 (4) al termine di una partita ricca di emozioni. Persi tratta dellaindopo le vittorie della scorsa stagione al Masters 1000 di Indian Wells e al WTA 250 di Belgrado. Il primo set si apre con un primo scatto di, chesubito il break e si porta in pochi minuti sul 2-0. La numero 4 al mondo non ci sta e risponde con una serie di tre game consecutivi (3-2). Il set sembra dunque aver trovato un equilibrio, ma, dopo l’accelerazione diritrova il suo ...

Advertising

leopnd1 : @paulabadosa conquista Sydney! 3-6, 6-4, 6-7 contro @BKrejcikova... Devo essere sincero, match niente di che, err… - vpino2011 : RT @FiorinoLuca: Paula #Badosa è la nuova campionessa di Sydney! 2021 WTA 250 Belgrado ?? 2021 WTA 1000 Indian Wells ???? 2022 WTA 500 Sydne… - LightTennis : RT @FiorinoLuca: Paula #Badosa è la nuova campionessa di Sydney! 2021 WTA 250 Belgrado ?? 2021 WTA 1000 Indian Wells ???? 2022 WTA 500 Sydne… - manu_jiennensis : RT @FiorinoLuca: Paula #Badosa è la nuova campionessa di Sydney! 2021 WTA 250 Belgrado ?? 2021 WTA 1000 Indian Wells ???? 2022 WTA 500 Sydne… - FiorinoLuca : Paula #Badosa è la nuova campionessa di Sydney! 2021 WTA 250 Belgrado ?? 2021 WTA 1000 Indian Wells ???? 2022 WTA 50… -

Ultime Notizie dalla rete : WTA Sydney

Barbora Krejcikova e Paula Badosa sono le finaliste del500 di2021 e si sfideranno per il titolo australiano. La tennista ceca ha vinto un match folle contro Anett Kontaveit, in cui ha annullato ben sette match point. La spagnola ha invece ...E' successo di tutto nella prima semifinale del500 di2022 , che ha messo di fronte Barbora Krejcikova ed Anett Kontaveit . Ad avere la meglio è stata la ceca, capace di imporsi per 0 - 6 6 - 4 7 - 6(12) dopo due ore e 32 minuti di ...Paula Badosa trionfa nel WTA 500 di Sydney. La spagnola (n.9 del ranking) sconfigge la ceca Barbora Krejcikova (n.4 al mondo) per 6-3 4-6 7-6 (4) al termine di una partita ricca di emozioni. Per Bados ...È Paula Badosa la campionessa del WTA 500 di Sydney: la tennista nata a New York sconfigge Barbora Krejcikova di corto muso e prevale per 6-3 4-6 7-6, conquistando il suo terzo titolo in carriera e co ...