West Ham-Leeds United | pronostico e possibili formazioni

Il West Ham United farà un'offerta per ottenere quattro vittorie consecutive in Premier League quando accoglierà il Leeds United allo stadio di Londra domenica 16 gennaio. Gli Hammers sono attualmente quarti in classifica, vantando 37 punti nelle 21 partite di campionato di questa stagione, mentre il Leeds ha raccolto 19 punti in altrettante partite per sedersi al 16° posto. Il calcio di inizio di West Ham-Leeds United è previsto alle 15 Prepartita West Ham-Leeds United: a che punto sono le due squadre? West Ham Una serie di una sola vittoria su sette partite di Premier League tra il 20 novembre e il 26 dicembre ha minacciato di far deragliare la sfida tra le prime quattro del ...

