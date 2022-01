Volley, serie A1 femminile 15° giornata. Novara sanca Casalmaggiore e vola in testa con Conegliano e Monza (Di sabato 15 gennaio 2022) Tris di prime nel campionato di serie A1 femminile. La Igor Gorgonzola vince nettamente 3-0 sul campo della VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore e raggiunge Conegliano e Monza in vetta alla classifica a quota 31 punti. Anche senza Karakurt, lasciata a riposo da Lavarini, la squadra piemontese ha dominato il match contro un Casalmaggiore falloso, poco efficace in attacco e nei fondamentali di seconda linea. Parte bene Novara con Lavarini che concede un turno di riposo a Karakurt e Washington e getta nella mischia Montibeller nel ruolo di opposta e Bonifacio al centro. Casalmaggiore, invece, deve fare a meno di Zambelli, sostituita da Guidi. le piemontesi limitano al minimo gli errori e mettono subito in difficoltà le rivali portandosi sul 13-8. La ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022) Tris di prime nel campionato diA1. La Igor Gorgonzola vince nettamente 3-0 sul campo della VBC Trasporti Pesantie raggiungein vetta alla classifica a quota 31 punti. Anche senza Karakurt, lasciata a riposo da Lavarini, la squadra piemontese ha dominato il match contro unfalloso, poco efficace in attacco e nei fondamentali di seconda linea. Parte benecon Lavarini che concede un turno di riposo a Karakurt e Washington e getta nella mischia Montibeller nel ruolo di opposta e Bonifacio al centro., invece, deve fare a meno di Zambelli, sostituita da Guidi. le piemontesi limitano al minimo gli errori e mettono subito in difficoltà le rivali portandosi sul 13-8. La ...

