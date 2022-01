Vola dalla finestra dell’ospedale dopo la visita e muore sul colpo, infermiere sconvolte: cosa è successo? (Di sabato 15 gennaio 2022) Si indaga sulla tragedia avvenuta all’ospedale Inrca di Osimo: un 92enne ricoverato in chirurgia generale è precipitato da una finestra. Si teme il suicidio Lo avevano visitato pochi minuti prima, in seguito ad un intervento e si trovava ricoverato in chirurgia generale. Ma è stato trovato a terra, fuori dall’ospedale, dopo essere precipitato dalla finestra L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 15 gennaio 2022) Si indaga sulla tragedia avvenuta all’ospedale Inrca di Osimo: un 92enne ricoverato in chirurgia generale è precipitato da una. Si teme il suicidio Lo avevanoto pochi minuti prima, in seguito ad un intervento e si trovava ricoverato in chirurgia generale. Ma è stato trovato a terra, fuori dall’ospedale,essere precipitatoL'articolo NewNotizie.it.

Advertising

GhitaIacono : RT @Lantidiplomatic: 'L’atteggiamento assunto dalla Russia costringe l’Occidente a costruire le sue relazioni secondo nuove regole. Ma non… - kingbbizzlee : RT @GraziaCasalino: Sono passati diversi anni dalla prima torta 'rapper' che feci per te. Il sogno che avevi da piccolo si sta realizzando.… - Wolly463011211 : RT @GraziaCasalino: Sono passati diversi anni dalla prima torta 'rapper' che feci per te. Il sogno che avevi da piccolo si sta realizzando.… - Giggia1D : RT @GraziaCasalino: Sono passati diversi anni dalla prima torta 'rapper' che feci per te. Il sogno che avevi da piccolo si sta realizzando.… - RRmpinero : RT @Lantidiplomatic: 'L’atteggiamento assunto dalla Russia costringe l’Occidente a costruire le sue relazioni secondo nuove regole. Ma non… -