Vlahovic, il suo agente è decisivo: scelto il suo futuro! (Di sabato 15 gennaio 2022) Giorno dopo giorno il destino di Dusan Vlahovic sembra essere sempre più chiaro e più lontano da Firenze. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’agente dell’attaccante Darko Ristic avrebbe già pianificato il futuro del proprio calciatore. Vlahovic, FiorentinaNonostante le numerose richieste di incontro per discutere di un eventuale rinnovo, l’agente di Vlahovic non sembra avere alcuna intenzione di sedersi a parlare. Ad oggi la più concreta possibilità è proprio quella di vedere Vlahovic andare via a parametro 0 nel 2023, al termine del suo contratto. La Fiorentina sta provando di tutto per sbloccare la situazione ma non sembra esserci alcuna apertura. A causa di questa sgradevole situazione il club toscano ... Leggi su rompipallone (Di sabato 15 gennaio 2022) Giorno dopo giorno il destino di Dusansembra essere sempre più chiaro e più lontano da Firenze. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’dell’attaccante Darko Ristic avrebbe già pianificato il futuro del proprio calciatore., FiorentinaNonostante le numerose richieste di incontro per discutere di un eventuale rinnovo, l’dinon sembra avere alcuna intenzione di sedersi a parlare. Ad oggi la più concreta possibilità è proprio quella di vedereandare via a parametro 0 nel 2023, al termine del suo contratto. La Fiorentina sta provando di tutto per sbloccare la situazione ma non sembra esserci alcuna apertura. A causa di questa sgradevole situazione il club toscano ...

