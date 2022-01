Violenze Milano, Santarelli: "Tante mi scrivono ma non denunciano" (Di sabato 15 gennaio 2022) "La mattina del primo gennaio ho visto un articolo che parlava di alcuni disordini durante la notte di capodanno in piazza Duomo a Milano. Da li' mi sono arrivate tantissime segnalazioni e ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 gennaio 2022) "La mattina del primo gennaio ho visto un articolo che parlava di alcuni disordini durante la notte di capodanno in piazza Duomo a. Da li' mi sono arrivate tantissime segnalazioni e ...

Advertising

DSantanche : #Milano è ormai diventata zona franca soprattutto per un certo tipo di criminalità: il fondamentalismo islamico. Si… - FabriCecchetti : Dobbiamo rompere il silenzio assordante della sinistra! - repubblica : Violenze di Capodanno, il racconto di una delle vittime: 'Mi hanno sollevata almeno in sei, tolti tutti i vestiti e… - Riccardo_criait : RT @DSantanche: #Milano è ormai diventata zona franca soprattutto per un certo tipo di criminalità: il fondamentalismo islamico. Siamo sces… - TuttoSuMilano : Violenze di Capodanno in piazza Duomo a Milano, una delle vittime: “Mi toccavano ovunque, ho avuto paura di m… -