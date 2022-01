VIDEO Melandri ritratta | “Contagiato apposta? Era una battuta…”

Advertising

Corriere : Melandri con i «no green pass» a Milano: «Qui per difendere il diritto dei ragazzi di fare sport» - RaiSport : '#Melandri? Una follia, di #COVID19 si muore. Abbiamo registrato 140mila morti dall'inizio della pandemia. E queste… - Nemrac78141887 : Il bellissimo intervento di Marco Melandri oggi a Milano... ?????????????????? - antondepierro : Queste immagini sono una #vergogna.Persone assiepate senza mascherina per protestare contro chi sta cercando di sal… - capricorne_o : Melandri con i «no green pass» a Milano: «Qui per difendere il diritto dei ragazzi di fare sport» @corriere Un alt… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Melandri

Ma tra i partecipanti sul palco c'era anche l'ex pilota di MotoGp Marco, 'reduce' da una ... In collegamentoinvece Heather Parisi , altra paladina dei no Green pass e no Vax. La ...Dopo le polemiche scatenate dalle sue dichiarazioni in cui asseriva di aver contratto volontariamente il Covid per ottenere il Green Pass, l'ex motociclista Marcoritratta con unsu Instagram e afferma che si trattava di una battutaL'ex pilota di Superbike e MotoGp fa retromarcia: " Non sarei mai andato da qualche parte per stare con qualcuno che aveva il Covid per farmi ammaare. Non lo avrei mai fatto e nemmeno consigliato al m ...Avevano fatto discutere non poco le parole rilasciate da Marco Melandri a mowmag.com e rilanciate dall'ANSA, relativamente alla sua interpretazione del Covid in un momento in cui si dibatte moltissimo ...