VIDEO Guignard-Fabbri si prendono il bronzo agli Europei 2022. Riviviamo la danza libera

(Di sabato 15 gennaio 2022) Maestosi. Charlène-Marcohanno conquistato la meda diin occasione dei Campionatidi pattinaggio di figura, rassegna in scena a Tallinn, in Estonia, presso la Tondiraba Ice Hall. Itori seguiti da Barbara Fusar Poli si sono resi protagonisti di una free dance di grandissima intensità, ottenendo in tutti e nove gli elementi pianificati un grado di esecuzione elevato. Di struggente bellezza in tal senso la trottola d’insieme inaugurale, la sequenza di twizzles, il meraviglioso sollevamento stazionario che si trasforma in rotazionale, oltre che il trionfale sollevamento curve. Grazie all’ottima prestazione gli azzurri hanno conquistato 124.62 (69.37, 55.25) e sfiorando il primato personale con 207.97....