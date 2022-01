Advertising

Mediagol : VIDEO Everton, rischio esonero per l’ex Inter e Napoli Benitez: “Non dipende da me!” - sportli26181512 : Norwich City-Everton 2-1: video, gol e highlights: Il Norwich conquista il successo contro l'Everton, grazie a un'a… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Everton

Sky Sport

Nella gara della 22ª giornata di Premier League, il Norwich supera per 2 - 1 l'. In gol Keane (autogol), Idah e Richarlison (in rovesciata). Guarda gli highlights del matchGià nel 2019, prima del passaggio all', Kean era stato preso di mira assieme a Matuidi in una partita contro il Cagliari. Il fatto suscitò diverse reazioni e diverse polemiche. Successivamente,...Kenny McLean is missing due to illness as Norwich City make two changes to their starting XI for this afternoon's Carrow Road ...Plus: Anthony Elanga shows Jadon Sancho how its done at Manchester United; why cant Newcastle see out a victory? And, James Ward-Prowse closing in on David Beckham ...