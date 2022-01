VIDEO Dominik Paris 3° nella discesa di Wengen! Riviviamo la gara dell’azzurro sulla Lauberhorn (Di sabato 15 gennaio 2022) Dominik Paris ha conquistato un bellissimo terzo posto nella discesa libera di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L’altoatesino è riuscito a domare la mitologica Lauberhorn, una delle piste più iconiche del Circo Bianco, e salire sul podio al termine di una gara spettacolare. L’azzurro ha commesso un gravissimo errore nella parte alta e non è uscito velocissimo dalla Kernen-S, ma poi si è reso protagonista di una maestosa rimonta e ha strappato il risultato di lusso. Dominik Paris ha chiuso a 0.44 dall’austriaco Vincent Kriechmayr (meritato vincitore) e a 10 centesimi dallo svizzero Beat Feuz, precedendo per appena due centesimi l’altro elvetico Marco Odermatt e di sette centesimi l’austriaco Matthias ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022)ha conquistato un bellissimo terzo postolibera di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L’altoatesino è riuscito a domare la mitologica, una delle piste più iconiche del Circo Bianco, e salire sul podio al termine di unaspettacolare. L’azzurro ha commesso un gravissimo erroreparte alta e non è uscito velocissimo dalla Kernen-S, ma poi si è reso protagonista di una maestosa rimonta e ha strappato il risultato di lusso.ha chiuso a 0.44 dall’austriaco Vincent Kriechmayr (meritato vincitore) e a 10 centesimi dallo svizzero Beat Feuz, precedendo per appena due centesimi l’altro elvetico Marco Odermatt e di sette centesimi l’austriaco Matthias ...

